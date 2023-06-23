"ВСУ уничтожат их за 10 дней": Шойгу орет о формировании дополнительных резервов в России

Министр обороны Сергей Шойгу рассказывает, что до конца июня в России соберут резервную армию. Это просто обычный бред.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан. Эта резервная армия России якобы будет состоять из армейского корпуса и дополнительных 5 полков.

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ВСУ уничтожает один вражеский полк в сутки

Как отметил Свитан, один полк имеет от 1000 до 1500 личного состава. Вооруженные Силы Украины уничтожают около 600 – 700 оккупантов в сутки. Итак, 5 полков – это буквально 10 дней работы украинских военных на линии фронта.

Кроме того, армию невозможно создать за один день или несколько недель. На это уходят годы. Поэтому Шойгу просто наговорил какой-то бред.

Это просто невозможно. Не знаю, какую армию Шойгу хочет через неделю создать. Они подписывают на контракт около 20 тысяч человек в месяц. Мы уничтожаем по 700 личного состава в сутки. Если считать это с тяжелыми ранеными, то минусуем несколько больше этого количества. У них не хватает людей, чтобы восполнить потери,

– заметил Свитан.

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Поэтому не следует серьезно воспринимать заявление Шойгу. Это просто информационный вброс и очередной бред со стороны российского военного командования.

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