Бросают не для наступления: с какой целью Россия привлекла дополнительные резервы на фронт

Россия хотела остановить контрнаступление ВСУ с помощью резервов и сил, которые имела на передовой. Враг хотел истощить украинскую армию и сделать её подразделения почти небоеспособными.

Об этом 24 Каналу заявил военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов, отметив, что план россиян с советских и российских учебников, и его видно невооруженным глазом.

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Враг с августа разворачивал 25-ю и 18-ю общевойсковую армию. Это делалось на базе Западного и Южного российского военного округа. Полностью эти силы должны быть готовы к декабрю. Оккупанты хотели истощить ВСУ в наступлении, а затем пойти в свое наступление двумя армиями.

Эта задача их была. Но не смогли они ни истощить ВСУ, ни сделать небоеспособными, ни полностью остановить контрнаступление. Это видно и по Югу, Бахмуту,

– подчеркнул Сазонов.

Россияне не полностью развернули эти две армии. К примеру, из 25-й армии привлекли только 80% личного состава и 50 – 55% техники. Эти силы враг планировал бросить в наступление на Купянском направлении.

"А они их бросают затыкать дыры в обороне, усиливать оборону, потому что остановить контрнаступление ВСУ они не смогли. То есть декабрьское "большое наступление", которое планировала Россия, было сорвано", – подчеркнул военнослужащий ВСУ.

Какое задание было в оккупантов: смотрите видео

Что известно о резервах, которые перекинул враг