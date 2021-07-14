Признание в банкротстве России, – Резников высказался о статье Путина

Президент России Владимир Путин опубликовал статью о якобы историческом единстве россиян и украинцев. Она является своеобразным признанием в банкротстве государства-оккупанта.

Также публикация показывает страхи Москвы. Так считает вице-премьер-министр и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

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Статья Путина показывает страхи Москвы

По его словам, Кремль пытается спроектировать свои страхи на Украине. Любая империя имеет соответствующие преимущества, которые дают ей возможность влиять на субъекты, а также приобщать и удерживать новые, в то же время Москва предлагает лишь запугивание.

На мой взгляд, этот текст является признанием в банкротстве России как имперского образования. А также – демонстрацией страхов Москвы, которые она пытается спроектировать на Украине,

– заметил Резников.

Не только снаружи Россия имеет ограниченное предложение. Она, как отметил министр, контролирует десятки народов, используя насилие.

Резников: Концепт "русского мира" превратился в синоним к "руинам"

Поскольку Кремль не смог дать своему народу безопасность и благосостояние, то один из самых больших страхов россиян – это репрессии со стороны властей. "Пропагандируемый из Москвы концепт "русского мира" превратился в синоним руины", – подчеркнул Резников.

Он привел пример Южной Осетии и Абхазии, Приднестровья, Нагорного Карабаха и временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Новый российский проект

По словам вице-премьер-министра, империя хочет создать новый проект – набор "скреп": русский язык, православие, единая русская нация, "сильный центр" у власти. В то же время реализация такого проекта невозможна без усмиренной Украины.

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Также Россия теряет свой исторический миф, ей приходится начинать историю либо с варяжских наемников, либо с лесов и болот. Государство-агрессор даже не имеет ничего подобного как собор София Киевская – символ непрерывной языковой традиции, истории, светской власти и православной веры.

Статья Путина: что с ней не так

Глава Кремля Владимир Путин написал статью об Украине, которую разместили на сайте президента России, в том числе и на украинском языке.

В статье Путин в частности цинично намекнул, что наше государство создали большевики. Также, по его словам, Россия якобы сделала все возможное, чтобы остановить так называемую "братоубийственную войну".

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скандальную статью, заявив, что "мы все делаем правильно".

В Кремле же считают статью Путина хорошим поводом для встречи с Зеленским. А сам президент России считает свой материал "аналитикой", которую он создал "на основе исторических фактов, событий и документов".