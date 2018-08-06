Результаты жеребьевки квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона 2018/19

В Ньоне завершилась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов 2018/19. Стали известны все потенциальные пары данной стадии соревнований.

Если киевское "Динамо" успешно преодолеет третий квалификационный раунд Лиги Чемпионов, то в плей-офф за попадание в групповой стадии турнира украинской команде предстоит сыграть с победителем пары "Стандарт" – "Аякс".

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Напомним, "Динамо" узнало своего потенциального соперника еще до жеребьевки, поскольку УЕФА продолжает разводить украинские и российские клубы в еврокубках. Соответственно, победитель пары "Славия" – "Динамо" не мог попасть на ПАОК или "Спартак".

Путь чемпионов:

"Црвена Звезда"/"Спартак Трнава" – "Зальцбург"/"Шкендия"

"Карабах"/БАТЭ – ПСВ

"Янг Бойз" – "Астана"/"Динамо" Загреб

"Мальме"/"Видеотон" – "Селтик"/АЭК

Путь представителей лиг:

"Бенфика"/"Фенербахче" – ПАОК/"Спартак"

"Стандард"/"Аякс" – "Славия"/"Динамо"

Отметим, первые матчи пройдут 21 и 22 августа. Ответный матч – 28 и 29 августа.

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