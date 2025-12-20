Ничего кардинально нового не произошло, но россияне мастера из ничего создать картинку. В эфире 24 Канала авиационный эксперт Константин Криволап объяснил, действительно ли оккупанты могли модернизировать ракету.

Что стоит за "модернизацией"?

Россия пытается максимально запугать Запад. Поэтому Кремль усиливает психологическое давление на людей, рассказывая об "Искандерах" с дальностью в 1000 километров.

Если разобраться, то ситуация достаточно простая,

– отметил Криволап.

Президенты США Рональд Рейган и лидер СССР Михаил Горбачев 8 декабря 1987 года подписали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Практически сразу после этого россияне начали разрабатывать РС-26 и "Искандер".

Когда Трамп узнал, что проводятся испытания РС-26 "Рубеж" и он захотел выйти из договора, то россияне его заверили, что речь шла не о дальности до 500 километров, а 500 – 800 километров.

Однако ракета 9М729, которая способна поражать цели на расстоянии до 2500 километров, все же стала причиной для выхода США из договора РСМД в 2019 году. То есть изначально россияне разрабатывали ракеты с учетом, что они будут бить более 500 километров. Но только сейчас решились заявить о наличии таких ракет на вооружении.

Как Россия совершенствует свое вооружение?