Нічого кардинально нового не сталося, але росіяни майстри з нічого створити картинку. В ефірі 24 Каналу авіаційний експерт Констянтин Криволап пояснив, чи дійсно окупанти могли модернізувати ракету.
Що стоїть за "модернізацією"?
Росія намагається максимально залякати Захід. Тому Кремль посилює психологічний тиск на людей, розповідаючи про "Іскандер" з дальністю в 1000 кілометрів.
Якщо розібратися, то ситуація досить проста,
– зауважив Криволап.
Президенти США Рональд Рейган і лідер СРСР Михайло Горбачов 8 грудня 1987 року підписали Договір про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (ДРСМД). Практично відразу після цього росіяни почали розробляти РС-26 та "Іскандер".
Коли Трамп дізнався, що проводяться випробування РС-26 "Рубіж" й він захотів вийти з договору, то росіяни його запевнили, що йшлося не про дальність до 500 кілометрів, а 500 – 800 кілометрів.
Проте ракета 9М729, яка здатна вражати цілі на відстані до 2500 кілометрів, все ж стала причиною для виходу США з договору РСМД у 2019 році. Тобто від самого початку росіяни розробляли ракети з урахуванням, що вони битимуть більш як 500 кілометрів. Але лише зараз наважилися заявити про наявність таких ракет на озброєнні.
Як Росія удосконалює своє озброєння?
Росія заявила про модернізацію ракет Х-101 і "Іскандер-М", зокрема про оновлення електроніки та підвищення стійкості до перехоплення. Балістичні "Іскандер-М" тепер, за цими твердженнями, здатні запускати хибні цілі та маневрувати з перевантаженнями до 30g.
Росія модернізувала дрони типу "Шахед", фактично перетворивши їх на мережеві боєприпаси. Оновлені безпілотники здатні змінювати ціль під час польоту, що наближає їх за функціоналом до крилатих ракет Tomahawk.
Крім того, з'явилися ударні дрони з подвійною бойовою частиною – це вже приблизно шоста хвиля модернізації цих БпЛА.