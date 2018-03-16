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Рианна осудила Snapchat за оскорбительную рекламу: детали скандала

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Рианна
Рианна / www.gettyimages.in

Барбадосская исполнительница Рианна жестко отреагировала на рекламу социальной сети Snapchat, в которой высмеян ужасный инцидент между ней и ее экс-бойфрендом Крисом Брауном в 2009 году.

Об этом сообщают в The Verge.

На днях в рекламном объявлении пользователям Snapchat предлагалась игра "Невозможный выбор", в которой предлагалось ударить или Рианну, или певца Криса Брауна. "Что бы ты скорее сделал: ударил Рианну или стукнул Криса Брауна?", – говорилось в рекламе.

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Скандальная реклама в Snapchat

Рианна сразу осудила сеть за издевательство над жертвами домашнего насилия, попросив пользователей отказаться от этого приложения навсегда.

Snapchat, я думаю, ты уже знаешь, что ты не в числе моих любимых программ. Я просто хочу понять, в чем был смысл всей этой истории. Я бы хотела назвать это невежеством, но я знаю, что ты не так глуп. Вы потратили деньги, чтобы сделать анимационных персонажей, которые намеренно опозорили бы тех, кто стал жертвами насилия, и посмеялись над ними. Дело не в моих личных чувствах, потому что их не так много. Но вы унизили детей, женщин и мужчин, которые стали жертвами домашнего насилия,
– заявила Рианна в своих Instagram Stories.


Заявление Рианны в Instagram Stories

Компания Snapchat уже извинилась за скандальную рекламу.

"Эта реклама ужасная, и она никогда не должна была появиться в Snapchat. Мы сделали ужасную ошибку, пропустив ее и позволив рекламе оказаться в приложении. Мы расследуем этот инцидент, чтобы убедиться, что это больше не повторится", – написали представители компании в ответ на сообщение Рианны.

Что произошло в 2009 году между Крисом Брауном и Рианной?

Такая ироническая реклама касается случая 9-летней давности, когда в ночь на 8 февраля 2009 года перед музыкальной церемонией "Грэмми" Крис Браун жестоко избил Рианну. В то время пара встречалась около года. Окончательных причин агрессии не установлено, но исполнитель неоднократно высказывал свои публичные извинения, год проходил курс психотерапии и отработал 1400 часов общественных работ.

Крис Браун также часто устраивал ревнивы сцены и драки с певцом Дрейком, которого подозревал в тайном романе с Рианной.

Теги: LifeStyle Музыка Скандал Рианна Соцсети
Источник: 24 Канал
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