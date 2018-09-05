Рианна примерила винтажные образы в яркой фотосессии: фото

Барбадосская певица Рианна приняла участие в фотосессии для сентябрьского номера журнала GARAGE, где примерила стильные и яркие образы. Соблазнительные кадры украсили обложку и страницы издания.

Об этом сообщают на сайте издания.

30-летняя артистка надела для стильной фотоистории образы от Dolce & Gabbana, Y/Project и Tiffany & Co. Среди них были экстравагантные платья, боди с цветочными аппликациями, винтажные блузы и другие модные вещи. На ярких кадрах Рианна чувствовала себя уверенно и сексуально. Ее образы дополнял яркий макияж и длинный золотистый маникюр.

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Рианна для GARAGE

Автором фотосъемки стала Дина Лосон, а стилистом – Карлос Назарио, который нашел 3D-болеро для съемки в комиссионном магазине: "Мне всегда нравилось миксовать одежду из новых коллекций со старинными ретро-вещами, потому что винтаж – это целый отдельный мир одежды, который не видели люди. Мне кажется, что зона комфорта Рианны – это выход за пределы зоны комфорта. Я не думаю, что она чувствует себя комфортно в одежде, которую уже носила раньше. Я считаю, что она чувствует себя красивой, сильной и влиятельной в неожиданных образах. Мне кажется что-то необычное вдохновляет ее".