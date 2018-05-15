Рианна вышла в свет в чрезмерно объемном пуховике: забавные фото

Барбадосская певица Рианна не боится экспериментировать со своим стилем и еще раз показала свой необычный образ. В аэропорту Нью-Йорка певицу заметили в oversize пуховике, который довольно забавно смотрелся на артистке.

Поп-исполнительница была одета во все черное – свитшоты с принтом и спортивные штаны, однако внимание папарацци привлек не спортивный стиль Рианны, а объемный пуховик. Свой образ певица дополнила забавными меховыми тапочками, черными носками и очками с синими стеклами.

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Возможно, такой "лук" Рианна решила выбрать из-за изменяющейся погоды в Нью-Йорке, или же чтобы замаскироваться от журналистов. Однако ей удалось поразить всех.



Рианна в аэропорту Нью-Йорка

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В общем, 30-летняя Рианна давно является большой поклонницей объемных вещей. В них звезда появляется на светских вечеринках, официальных мероприятиях и даже на встречах с политиками.



Рианна с Бриджит Макрон в 2017 году