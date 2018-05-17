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Ричард Гир отгулял свою третью свадьбу: фото

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Ричард Гир и Алехандра Сильва
Ричард Гир и Алехандра Сильва / Фото из свободных источников

68-летний голливудский актер Ричард Гир отгулял свадьбу с 35-летней испанской журналисткой Алехандрой Сильвой.

Праздник влюбленные устроили 12 мая в пригороде Нью-Йорка, где состоялась религиозная церемония по правилам буддизма.

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Ричард Гир и Алехандра Сильва

Фото молодоженов опубликовало на обложке испанское издание HOLA.

"Я самый счастливый человек во вселенной. А можно ли иначе? Алехандра красивая, умная, чувственная, веселая", – поделился эмоциями актер.

Новая супруга актера также рассказала о своих чувствах.

"Я умираю от любви. Каждое утро он спрашивает меня: "Что сделает тебя счастливым сегодня?" Что может быть более романтичным, чем когда любимый человек воспевает тебя каждый день?" – рассказала Алехандра.

Для 68-летнего Гира это будет третий законный брак. Его первой женой была супермодель Синди Кроуфорд. Они прожили вместе четыре года – с 1991 по 1995 год. Потом Ричард встречался с моделью и актрисой Кэри Лоуэлл. Они поженились в 2002 году. Кэри родила сына Гомера. Ему сейчас 17 лет. Однако в 2016 году Гир и Лоуэлл расстались.

35-летняя Алехандра Сильва была замужем за Говинды Фридленде, сыном американского угольного магната Роберта Фридленде. У нее есть сын.

Напомним о том, что впервые о серьезных отношениях между американским актером Ричардом Гиром и Александрой Сильвой заговорили зимой прошлого года. В декабре актер сделал Алехандре предложение , а впервые пара появилась вместе в феврале на красной дорожке.

Теги: LifeStyle Голливуд Кино
Источник: 24 Канал
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