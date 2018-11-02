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      Ридли Скотт занялся продолжением легендарного фильма "Гладиатор"

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      "Гладиатор" 2000
      "Гладиатор" 2000 / Фото из соцсетей

      Знаменитый британский режиссер Ридли Скотт, прославившийся рядом культовых лент, в частности "Гладиатор", начал работу над второй частью фильма "Гладиатор" 2000 года.

      Об этом сообщают на The Hollywood Reporter.

      Съемками новой киноленты займется студия Paramount Pictures, а сценарий для фильма напишет Питер Крэйг, работавший над фильмами "Голодные игры".

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      Также в издании сообщают, что во второй части зрители узнают историю Луция, которого Максимус спас в первой части фильма. Об актерах, которые выполнят главные роли, а также о премьере ленты создатели фильма пока ничего не сообщают.

      Чем известен фильм "Гладиатор"?
      Знаменитая британско-американская лента "Гладиатор" Ридли Скотта вышла на мировые экраны в 2000 году и с тех пор вошла в ряд легендарных фильмов кинематографа. Художественная кинокартина на историческую тематику выиграла 5 премий "Оскар" в различных номинациях.

      Сюжет фильма, который не имеет никакого реального исторического основания, рассказывает про римского полководца Максимуса в 180 году н.е. В его душе теплится дух мщения из-за императора Коммодома, с которым он сходится в смертельном поединке в образе гладиатора на арене колизея. Главную роль исполнил знаменитый новозеландский актер Рассел Кроу, который в 2000 году и получил статуэтку "Оскара" за лучшую мужскую роль.

      Теги: LifeStyle Голливуд Кино
      Источник: 24 Канал
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