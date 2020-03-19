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      Рискуете потерять гораздо больше, – советник Авакова обратился к работодателям из-за карантина

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      В МВД призывают представителей бизнеса и людей, работающих в частном и государственном секторах, сделать так, чтобы максимальное количество работников, которые имеют такую возможность, работали удаленно.

      Общество должно взрослеть во время таких вызовов, а самоорганизация является залогом эффективного выхода из этой кризисной ситуации, которая сейчас есть в Украине из-за пандемии. Об этом в эфире программы "Утреннее шоу" на 24 канале рассказал советник министра внутренних дел Иван Варченко.

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      "Чтобы сэкономить сейчас 2 – 3 недели на работе, пытаясь где-то заработать, на самом деле вы рискуете потерять гораздо больше", – сказал Варченко.

      Он также пояснил ситуацию с заполненным транспортом в городах Украины во время карантина. По его словам, полицейские работают над урегулированием этого вопроса, но главное – это осознание людей, которое может сохранить здоровье их и родных.

      "Общество – это не кнопка, когда нажав ее все ходят сразу дисциплинированно и соблюдают правила, а выключив – все возвращаются в прежнее состояние. Я прошу с пониманием отнестись, что рядом с каждым гражданином Украины невозможно поставить полицейского. Мы призываем всех украинцев понимать риски и придерживаться правил и рекомендаций, которые выдвигаются украинскими властями, местного самоуправления, а также ВОЗ", – добавил он.

      Что известно об ограничении транспорта во время карантина?
      В Украине на время карантина запретили железнодорожные, авиа-, автобусные междугородние пассажирские перевозки, а также работу метрополитенов.

      В трамваях и маршрутках ввели ограничения на количество пассажиров. Так, в одном салоне маршрутного такси могут находиться не более 10 человек, а в вагонах троллейбуса и трамвая – до 20 человек. Кроме того, все обязаны пользоваться средствами личной защиты. Людей без масок просто не пустят в общественный транспорт.

      заборони карантин
      Что запрещено в Украине во время карантина / Инфографика 24 канала

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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Министерство внутренних дел Полиция Транспорт Новости Киева
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