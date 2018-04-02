Рита Ора примерила образ сексуального кролика: пикантные фото

Знаменитая американская певица Рита Ора любит делать подписчикам страницы Instagram пикантные сюрпризы. Так, звезда решила по-особенному поздравить всех с Пасхой.

Для соблазнительной фотосессии певица выбрала образ пасхального кролика. Однако обычный костюм, конечно же, Ора не примерила. Зато звезда позировала перед камерой в белых трусах с кружевом и сиреневом топе. Розово-белые уши на голове создали пасхальный "лук".

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Стоит отметить, что Рита Ора выглядит роскошно, а ее пресс можно с легкостью назвать идеальным. Замечательный загар, стильные украшения и макияж подходили звезде. К фотосессии она подошла креативно, поэтому взяла сладости и ела их, как кролик.

Счастливой Пасхи,

– лаконично написала певица.

Такое соблазнительное поздравление оценили сторонники Риты Оры. "Есть ли что-то лучше в мире, чем Рита Ора, которая ест пасхальные яйца из шоколада?", "Такой красивый кролик", "Это лучшая картинка поедания сладостей", "Горячая", – не сдерживали эмоций подписчики певицы.

Сексуальная Ора поздравила с Пасхой