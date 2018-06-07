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Рита Ора с обнаженными девушками снялась в сексуальном клипе: видео

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Рита Ора представила провокационный клип
Рита Ора представила провокационный клип / Скриншот

Британская певица Рита Ора удивила сексуальным видео на песню "Girls". Трек артистка записала с Cardi B, Bebe Rexha и Charli XCX.

Певица Рита Ора не относится к тем, кто стесняется надевать сексуальный наряд, скрывая свое тело за скромной одеждой. Поэтому звезда экспериментирует с образами и сценическими костюмами.

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Допис, поширений RITA ORA (@ritaora)

Перед тем, как удивить поклонников неожиданной сменой имиджа, зажигательная блондинка снялась в клипе к песне "Girls". Уже с самих слов трека было понятно, что видео будет достаточно горячим и провокационным. В песне Рита Ора поет, что "иногда просто хочет целовать девушек". Поэтому сексапильная поп-певица исполнила свое желание и нежно поцеловала рэп-исполнительницу Cardi B.

Кроме этого, не менее пикантно в кадре выглядят обнаженные блондинки, окружающие Риту Ору во дворе роскошного поместья, засаженного деревьями и травой. Все одеты в сексуальное нижнее белье, добавляя к своим образам соблазнительные движения. Сами же певицы тоже примерили горячие наряды, которые подчеркнули их аппетитные формы.

Смотрите видео клипа Риты Оры на песню "Girls":

 

На данный момент клип просмотрели почти 3 миллиона пользователей сети. По информации западных СМИ, ЛГБТ-сообщество враждебно отреагировало на ролик Риты Оры, отметив, что их дискредитируют таким образом. Вместе с тем артистка заявила, что она бисексуалка, поэтому продолжит освещать эту тему в своем творчестве.

Теги: LifeStyle Музыка
Источник: 24 Канал
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