Рита Ора засветила белье в соблазнительном платье: пикантные фото

Популярная британская певица Рита Ора пришла с музыкантом Энрю Вотт на вечеринку в прозрачном платье, в которые виднелось нижнее белье.

Об этом сообщает The Daily Mail.

Сексуальный "лук" звезда засветила на вечеринке в Лос-Анджелесе, которую организовал ювелирный бренд Schwartz.

Для встречи со звездным бойфрендом Ора выбрала белое платье-миди с кружевом. Платье с немалым вырезом на декольте и бедрах, поэтому певица засветила стройные ноги и нижнее белье. Сексапильный образ Ора дополнила стильными аксессуарами и серебряными босоножками на каблуках.

Модное мероприятие также посетили певцы Ашер и Фаррелл Уильямс, модели Хайли Клум и Винни Харлоу. На праздничную вечеринку прибыла и дизайнер и владелица ювелирной компании Лорейн Шварц.

Кто такая Ора?

Это популярная британская певица албанского происхождения. В 2009 году звезда представила страну на песенном конкурсе Евровидение. Впоследствии она подписала контракт с компанией Roc Nation. Ора известна песнями Hot Right Now, How We Do, I Will Never Let You Down и Radioactive.