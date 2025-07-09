"Июль будет историческим": Трамп может принять ряд важных решений для Украины

Последние заявления Дональда Трампа относительно войны в Украине существенно отличаются от предыдущих. Ранее он говорил в негативном контексте о Москве, а затем переключал внимание на Киев, выражая недовольство его позицией. Сейчас Трамп несколько раз подряд говорил, что разочарован позицией Владимира Путина, но при этом не упоминал об Украине.

Новая риторика Дональда Трампа может свидетельствовать о принципиальном изменении его отношения к России. Представитель Украинского конгрессового комитета Америки (УКК) Андрей Добрянский рассказал 24 Каналу, каких дальнейших действий по развязыванию войны в Украине можно ожидать от президента США.

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Произойдут определенные изменения

Добрянский отметил, что Трамп в последние дни три раза негативно высказался в отношении Путина. В частности в аэропорту он заявил журналистам, что его диалог с российским диктатором не продвигается вперед.

Позже на ужине с Биньямином Нетаньяху он высказался об отсутствии прогресса с Путиным и заявил о помощи Украине. И в третий раз президент США заявил о бесперспективности общения с главой Кремля, даже использовав "крепкие" слова. Все эти три раза Трамп не упомянул об Украине.

Считаю, что июль 2025 года станет историческим, ведь произойдут определенные изменения у президента США. Системы, действовавшие ранее, больше не будут работать так же,

– подчеркнул Андрей Добрянский.

Относительно предоставления оружия Украине, то будут, по мнению спикера УКК, определенные договоренности о его продаже со стороны США через европейских партнеров.

Обратите внимание! Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что есть надежды относительно более жестких действий Трампа в отношении России, ведь с его стороны прозвучали очень мощные сигналы для Путина.

Также в июле сможем увидеть, по его словам, новые санкции против России со стороны администрации Белого дома. Кроме того, возможно санкционное давление США и на все страны БРИКС, большинство из которых оказывают помощь России.

Отметим, что Дональд Трамп после разговора с Владимиром Путиным заявил 4 июля, что "очень разочарован" его результатами. Он предположил, что глава Кремля не хочет остановиться и "это очень плохо".

Также 8 июля Трамп снова вспомнил о Путине, подчеркнув, что недоволен им. Президент США добавил, что глава Кремля "убивает много солдат" и "говорит кучу ерунды". Трамп добавил, что Путин "всегда очень милый", но это ничего не значит.