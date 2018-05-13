Ризатдинова поделилась новыми фото своего полугодовалого сына
Украинская гимнастка и олимпийский призер Анна Ризатдинова поделилась милыми фото своего сына, отцом которого является нардеп-беглец Александр Онищенко.
Трогательными фотографиями спортсменка поделилась на своей странице в Instagram.
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12 мая ее сыну Роману исполнилось полгода.
Гимнастка символично одела его в спортивную форму с цифрой 12 и надписью "Roman" на спине.
"Сегодня нашему чемпиону 6 месяцев", – написала Ризатдинова.
Ризатдинова впервые показала своего полугодовалого сына
Анна Ризатдинова одела сына в футболку с надписью Roman
Ризатдинова впервые показала лицо сына
Ранее гимнастка откровенно рассказала о своих отношениях с олигархом-беглецом Александром Онищенко, который и является отцом ее сына.