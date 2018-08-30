Рядом с лесом и озером: как выглядит новый дом Джастина Бибера и Хейли Болдуин

Иностранные СМИ все чаще подогревают слухи о предстоящей свадьбе Джастина Бибера и Хейли Болдуин. А пока молодая пара не обращает внимания на других и уже покупает себе новое жилье, в котором намерена начать свою супружескую жизнь.

В издании The Huffington Post сообщили, что 24-летний Джастин и 21-летняя Хейли приобрели недвижимость в Канаде стоимостью в 5 миллионов долларов. Двухэтажный особняк на берегу озера Пуслинч имеет площадь 836 квадратных метров и размещает в себе четыре спальни, шесть ванных комнат, просторную кухню, тренажерный зал, винный погреб, бильярдную, кинотеатр и гараж на три автомобиля.

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Весь дом полностью выполнен в современном стиле, на территории резиденции также есть конюшня, сад и выход к частному участку озера. В издании предполагают, что именно здесь звезды планируют сыграть свою свадьбу.

Sorry America, Justin Bieber is moving back home to Canada. He just bought this lakefront mansion in Wellington County, Ontario. pic.twitter.com/HHQPdaTryW — Mike Sington (@MikeSington) 23 август 2018 г.

Inside Justin Bieber's £3.9m Canadian mansion with a TWO storey wine room, racetrack and a home cinema - The Sun https://t.co/sB6NfJIuJx pic.twitter.com/AXCo0qlYAx — justin bieber eyes (@justinbiebershi) 24 август 2018 г.

Just in: Justin Bieber has bought a mansion in Canada. Take a look at Justin and Hailey's new home! (2) pic.twitter.com/4Jiljyov3c — Bieber Tracker (@celebritracker) 23 август 2018 г.

Напомним, что Джастин Бибер и Хейли Болдуин начали встречаться еще в 2015 году, однако их роман продлился всего пару месяцев. После очередного разрыва отношений с Селеной Гомес и недолгого романа с моделью Баскин Чемпион, Джастин решился на возобновление отношений с Хейли. Впервые пару вместе заметили в конце мая, когда они пошли на романтическое свидание.