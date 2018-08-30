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Рядом с лесом и озером: как выглядит новый дом Джастина Бибера и Хейли Болдуин

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Дом Джастина Бибера и Хейли Болдуин
Дом Джастина Бибера и Хейли Болдуин / Twitter / @justin bieber eyes

Иностранные СМИ все чаще подогревают слухи о предстоящей свадьбе Джастина Бибера и Хейли Болдуин. А пока молодая пара не обращает внимания на других и уже покупает себе новое жилье, в котором намерена начать свою супружескую жизнь.

В издании The Huffington Post сообщили, что 24-летний Джастин и 21-летняя Хейли приобрели недвижимость в Канаде стоимостью в 5 миллионов долларов. Двухэтажный особняк на берегу озера Пуслинч имеет площадь 836 квадратных метров и размещает в себе четыре спальни, шесть ванных комнат, просторную кухню, тренажерный зал, винный погреб, бильярдную, кинотеатр и гараж на три автомобиля.

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Весь дом полностью выполнен в современном стиле, на территории резиденции также есть конюшня, сад и выход к частному участку озера. В издании предполагают, что именно здесь звезды планируют сыграть свою свадьбу.

 

 

 

Напомним, что Джастин Бибер и Хейли Болдуин начали встречаться еще в 2015 году, однако их роман продлился всего пару месяцев. После очередного разрыва отношений с Селеной Гомес и недолгого романа с моделью Баскин Чемпион, Джастин решился на возобновление отношений с Хейли. Впервые пару вместе заметили в конце мая, когда они пошли на романтическое свидание.

Теги: LifeStyle Звездные романы Хейли Болдуин Джастин Бибер Канада
Источник: 24 Канал
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