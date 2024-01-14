Закрытое небо: как средства РЭБ могут коренным образом изменить ситуацию в Украине

Массированная ракетная атака 13 января продемонстрировала невероятную работу средств радиоэлектронной борьбы. Раньше их использовали только в борьбе с беспилотниками.

Работа радиоэлектронной борьбы против ракет может стать эффективной защитой для украинских городов во время атак врага Подробнее о работе средств РЭБ 24 Каналу рассказал Николай Маломуж – генерал армии в отставке, экс-руководитель Службы внешней разведки.

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Надежный щит

Во время российской атаки 13 января 20 из 40 воздушных целей врага не достигли своей цели. Их не сбивали силы ПВО. В воздушных силах объяснили, что против ракет активно использовали средства радиоэлектронной борьбы.

Это мощные суперкомпьютеры, создающие поля, благодаря которым можно войти в систему управления ракетами. Искусственный интеллект отводит ракету или создает такие электронные щиты, которые дезориентируют ракету. Она не может двигаться, потому что на нее влияет радиоэлектронное излучение,

– объяснил Николай Маломуж.

Из-за этого излучение система наведения ракеты становится дезориентированной, а потому она падает. Если же удается войти в систему управления, то ракету можно перенацелить.

"Украина имеет такие средства, но еще более мощные – предоставляют наши коллеги из США и Великобритании. Если эти системы разместить на территории нашей страны по границе – это будет мощный электронный щит вместе с системами ПВО", – подчеркнул экс-разведчик.

Радиоэлектронные волны очень четко влияют на любые летательные аппараты – не только ракеты разных видов, но и самолеты. Если партнеры будут предоставлять Украине больше средств радиоэлектронной борьбы, они могут стать мощной защитой для пограничных регионов, страдающих постоянными ракетными обстрелами со стороны России.

Эффективная работа РЭБ во время массированной атаки россиян

Одной из задач РЭБ является обеспечение устойчивости работы систем и средств управления собственными войсками и оружием.