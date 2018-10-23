Рэпер Джон Мак-Мюррей трагически погиб на съемках клипа
Рэпер из Канады по имени Джон Мак-Мюррей погиб во время съемок клипа на свою песню. Исполнитель разбился, упав с крыла самолета неподалеку от города Вернон.
Об этом сообщает CTV.
По сценарию, Мак-Мюррей должен был пройти по крылу самолета Cessna в момент полета авиасудна. Однако в какой-то момент рэп-исполнитель не смог удержать равновесие и сорвался с крыла самолета. Сначала артист скатился, после чего недолго цеплялся руками, но все же не выдержал и упал вниз.
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Мак-Мюррей получил травмы, несовместимые с жизнью. Он умер в больнице.
Менеджеры погибшего утверждают, что у него был парашют, но потому, что трюк проходил слишком близко от земли, у исполнителя не было запаса времени, чтобы парашют раскрылся.
Мак-Мюррей сорвался с крыла самолета