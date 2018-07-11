Рэперша Cardi B родила девочку

Известная рэперша Cardi B (настоящее имя Белкалис Альманзар) и ее муж, рэпер Offset (настоящее имя Кари Кендрелл Сефас) впервые стали родителями. Cardi B родила девочку, которую назвали Калчер Кари Сефас, 10 июля.

Радостную новость рэперша сообщила в Instagram, опубликовав фото, на котором она снялась обнаженной во время беременности.

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Допис, поширений Cardi B Official IG (@iamcardib) 11 Лип 2018 р. о 7:36 PDT

Девочка является первым ребенком для Cardi B и четвертым для Offset, который имеет трех детей от предыдущих отношений.

Малышка родилась через две недели после того, как новоиспеченная мама подтвердила, что она и Offset тайно поженились.