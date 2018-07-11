Рэперша Cardi B родила девочку
Известная рэперша Cardi B (настоящее имя Белкалис Альманзар) и ее муж, рэпер Offset (настоящее имя Кари Кендрелл Сефас) впервые стали родителями. Cardi B родила девочку, которую назвали Калчер Кари Сефас, 10 июля.
Радостную новость рэперша сообщила в Instagram, опубликовав фото, на котором она снялась обнаженной во время беременности.
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Девочка является первым ребенком для Cardi B и четвертым для Offset, который имеет трех детей от предыдущих отношений.
Малышка родилась через две недели после того, как новоиспеченная мама подтвердила, что она и Offset тайно поженились.
Источник: 24 Канал
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