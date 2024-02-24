Орбан "покусал": к годовщине вторжения России в Украину Фицо выдал возмутительное заявление

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо решил записать ролик ко второй годовщине вторжения России в Украину. В нем словацкий премьер высказал собственное мнение относительно того, кто виноват в нападении России. 24 Канал пересказывает детали заявления Фицо об Украине.

Тезисы Фицо очень напоминают заявления, высказанные Василием Небензей во время заседания Генассамблеи ООН 23 февраля. Постоянный представитель России буквально сказал, что Авдеевка празднует освобождение от украинцев, а оккупированных территорий не существует. Теперь кремлевские тезисы транслирует Фицо – вероятно, не даром.

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Что сказал Фицо о войне в Украине

Мои взгляды на войну в Украине хорошо известны. Эта война началась еще в 2014 году с разгула украинских неонацистов,

– заявил он.

По мнению Фицо, Запад "поощряет взаимное убийство славян". А если Украина вступит в НАТО, это станет "хорошей основой для начала третьей мировой войны".

Невероятно, но Фицо искренне убежден в своей правоте. Два года полномасштабной войны ничему его не научили. Хотя и не удивительно, ведь это не его соотечественники гибнут ежедневно в окопах и медленно истекают кровью под завалами мирных городов.

Еще один "миротворец" за российские рубли

В европейских городах пытаются напомнить о цене мирных рассветов, которые отвоевывает для них Украина. Например, в Эстонии возле домов разместили плакаты , где изображены эти же дома, но разрушенные, уничтоженные, изуродованные. А на польскую границу, где протестуют фермеры, привезли сожженную сельскохозяйственную технику . Украина борется и нуждается в поддержке, а не подножке.

Фицо сказал, что "конфликт в Украине" можно решить не только военным путем: Евросоюз якобы должен каким-то образом добиться мира. Наверное, вообще перестать давать оружие, чтобы Россия окончательно нас захватила.

Напоследок премьер Словакии добавил, "Россия не стоит на коленях ни политически, ни экономически", а Путина не стоит демонизировать.

Все эти возмутительные заявления возможны, только если ты далеко от Украины – там, где на голову не падают 300-килограммовые авиабомбы, как, например, в Купянске, и ты не теряешь родных.

Однако когда Фицо был в Украине, то не поехал дальше Ужгорода. Интересно, почему так – ведь он сам говорил, что в Киеве "абсолютно нормальная жизнь".