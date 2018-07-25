Родители принца Джорджа не говорят ему, что он станет королем: названа причина

Герцоги Кембриджские, которые имеют трех совместных детей, пока не рассказывают своему старшему сыну принцу Джорджу о том, что в будущем он может стать королем. Так они хотят сохранить детство сына от чрезмерного давления.

Об этом сообщают в издании Harper's Bazaar.

В порядке наследования британского престола принц Джордж занимает третье место после своего деда Чарльза и отца. Женщина по имени Кэтрин Майер, которая написала книгу "Чарльз: сердце короля" рассказала, что Кейт Миддлтон с принцем Уильямом стараются как можно дольше уберечь своего 5-летнего сына Джорджа от новости, что в будущем он станет королем Великобритании.

Читайте также: Принцу Джорджу – 5 лет: как подрастает наследник престола в милых фотографиях

По словам писательницы, принц Уильям еще с детства ощущал давление бабушки королевы Елизаветы II и отца принца Чарльза, что он станет престолонаследником. Соответственно, он не хочет, чтобы его маленький сын пока занимался такими серьезными вопросами.

Принц Уильям с детьми-принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой

Возможно, пятилетний принц уже догадывается, что он не совсем обычный ребенок, поскольку постоянно находится под прицелом фотокамер и большого внимания со стороны воспитателей в детском саду и родственников королевской семьи.