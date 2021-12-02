Родные братья, – Лукашенко с любовью рассказал о Путине

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что они с кремлевским лидером Владимиром Путиным – больше, чем друзья. Лукашенко назвал Путина "родным братом".

Лукашенко рассказал в интервью российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву, что они с Путиным смотрят на основные проблемы одинаково.

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Путин меня считает больше, чем другом. Мы родные братья,

– сказал Лукашенко.

Он добавил, что политики могут делать разные выводы, но их глаза смотрят на мир одинаково. Поэтому самопровозглашенный президент добавил, что у них с Путиным очень хорошие отношения.

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