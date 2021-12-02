Родные братья, – Лукашенко с любовью рассказал о Путине
2 декабря 2021 , 15:48Читати новину українською
Источник:24 канал
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что они с кремлевским лидером Владимиром Путиным – больше, чем друзья. Лукашенко назвал Путина "родным братом".
Лукашенко рассказал в интервью российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву, что они с Путиным смотрят на основные проблемы одинаково.
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Путин меня считает больше, чем другом. Мы родные братья,
– сказал Лукашенко.
Он добавил, что политики могут делать разные выводы, но их глаза смотрят на мир одинаково. Поэтому самопровозглашенный президент добавил, что у них с Путиным очень хорошие отношения.
Сближение Лукашенко и Путина: последние новости
- Белорусский и российский президенты воплощают проект Союзного государства. Они разработали на 2021 – 2023 годы пакет сразу из 28 союзных программ.
- Лукашенко недавно заявил, что хочет разместить на западе и юге Беларуси "Искандеры", то есть возле границы с Украиной. Говорит, что уже попросил об этом Путина.
- Также политики в разговоре 16 ноября обменялись жалобами на Польшу и Украину.