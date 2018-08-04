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Родственники Zombie Boy рассказали важные детали его смерти

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Умер Zombie Boy
Умер Zombie Boy

Актер и модель Zombie Boy не совершал самоубийство – в этом убеждены родные звезды. Они заявляют, что предположения полиции и журналистов являются ошибочными.

3 августа СМИ взорвались новостью: 32-летний Рик Дженест, более известный как Zombie Boy за его многочисленные татуировки на теле в виде скелета человека, совершил самоубийство. Тело актера нашли в Монреале, а полиция сразу же предположила, что это было самоубийство. Правоохранители получили информацию о возможных проблемах с психическим здоровьем, которые могли стать причиной смерти Рика Дженеста.

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Однако в такие причины смерти Zombie Boy не верят его родные. Они убеждены, что актер умер из-за неосторожности. По их словам, знаменитость упал с балкона 3 этажа, передает People. Именно там расположена квартира Рика Дженеста в Монреале.

Балкон, с которого он упал на третьем этаже, был очень опасным. Всего три недели назад я сидел там с ним с сигарой. На балконе были очень маленькие перила, похожие на те, которые предназначены для пожарных,
– заявил продюсер Zombie Boy Карим Ледук.

Он добавил, что Рик Дженест любил курить сигары, сидя на перилах балкона. Продюсер предположил, что актер мог сидеть так же, как и при их недавней встрече: спиной к улице. Поэтому по неосторожности Zombie Boy мог упасть с третьего этажа и получить травмы, несовместимые с жизнью.

Карим Ледук, выступивший от имени всей семьи покойного манекенщика, заявил, что Рик Дженест ни разу не жаловался на плохое психологическое состояние. Актер имел немалые планы на ближайшую неделю, поэтому не собирался подводить свою команду.

 

Кроме этого, Zombie Boy перед смертью был со своей девушкой, имя которой пока не разглашается. По ее словам, мужчина не употреблял в этот день алкоголя, а перед падением ушел курить на балкон. Когда Рик Дженест не вернулся в комнату и не откликался на ее вопрос, она решила проверить, все ли в порядке. Тело актера девушка нашла во дворе дома, после чего сразу же вызвала полицию и медиков. Она заверила, что это точно не самоубийство, потому что Рик Дженест был в хорошем настроении и рассказывал ей о запланированных съемках.

Теги: LifeStyle Мода Самоубийство Потери
Источник: 24 Канал
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