Роджер Федерер не смог выйти в финал Итогового турнира

Зверев не пустил Федерера в финал Итогового турнира. Немец без всяких угрызений совести обыграл на 16 лет старшего оппонента.

На все обо всем немцу хватило полтора часа.

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Судьбу стартового сета решил последний гейм на подаче Роджера. Его швейцарец проиграл под ноль. Во второй партии все было еще драматичнее: на тай-брейке Федерер отыграл два матч-поинта, но с третьей попытки Зверев все же дожал Роджера — 7:5, 7:6.

Немец шагает в финал Итогового турнира. А Федерер надежды выиграть сотый титул в карьере откладывает на 2019-й год.