Роковини трагедії у Харкові: Зайцева може відсидіти мізерний термін

Рік тому юна харківська мажорка Олена Зайцева влаштувала у середмісті перегони – мчала своїм Лексусом навипередки із червоною Маздою, на швидкості 102 кілометри на годину пролетіла перехрестя на червоний світлофор, скоїла там зіткнення з іншою автівкою, її Лексус викинуло на тротуар, де вона на смерть збила 6 пішоходів, і ще 5 серйозно травмувала.

Дівчина перед телекамерами в суді ллє "крокодилячі" сльози по своєму загубленому молодому життю – але то лише на початку. Минає трохи часу, Олена Зайцева оговтується – її батьки-бізнесмени наймають адвокатів і починають грошима "заминати" справу. А гроші, як відомо в нашій країні, вирішують абсолютно все.

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Так, десь зникає нарколог, яка брала в Зайцевої аналізи й виявила там кодеїн. Потому експерти-криміналісти, з якогось дива всі як один втрачають навички визначення швидкості, і ось вже не 102 кілометри мчала Зайцева, а лише 70 – бо так у суді сказала її подруга-пасажирка.

Родичам загиблих анонімно пересилають по 50 тисяч гривень, й прокуратура з якогось дива пристає на бік мажорки й перед судом називає ці відкупні – пом'якшуючою обставиною. Хоча більшість тих родичів, коли дізналися від кого гроші – відмовилися від них. Утім, прокурори від своїх слів про пом'якшувальний фактор вже відмовлятися чомусь не стали.

Далі більше. Винуватця стали ліпити з водія того авто, в яку врізався Лексус мажорки. Але той вперто стоїть на своєму – ні в чому не винен, адже нікого не вбивав. Утім, зрештою він може отримати від суду навіть суворіше покарання, аніж мажорка-вбивця – бо Зайцева розкаялася, а Геннадій Дронов (так звуть водія цієї другої автівки) вперто твердить, що абсолютно невинен.

А вітчизняна Феміда, особливо – підігріта й правильно вмотивована, дуже не любить таких упертюхів, які не погоджуються, щоби з них робили цапів-відбувайлів. То ж Дронову, в чий автомобіль в'їхала Зайцева, загрожує нині 10 років в'язниці.

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Тоді як самій Зайцевій, яка під наркотиками пролетіла червоний світлофор і вбила на смерть 6 людей – їй, з тими пом'якшуючими факторами, як визнання провини і грошова компенсація родичам загиблих, загрожує лише 7-м років за гратами! Така от суддівська арифметика вітчизняної Феміди!

Від моменту аварії минув рік і 30-ть судових засідань по справі. Було б більше, втім, в Зайцевої нині скаче тиск, і вона тепер регулярно на кожне судове засідання викликає собі швидку – має таке право (втім дехто називає це тактикою умисного затягування розгляду справи). Адвокати наполягають тепер на ушпиталенні, хоча кожен з медичних оглядів мажорки спростовує те, що їй потрібна якась додаткова допомога.

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Ну, хіба що в неї таки скаче тиск й болить голова – адже вона, перебуваючи в СІЗО, якимось чином примудрилася зробити собі свіже татуювання брів. Я не надто розуміюся, на послугах, що їх надає Харківське СІЗО дочкам місцевих бізнесменів, але напевно є там такий пункт, як виклик в камеру майстра з манікюру та татуювання брів.

Тож, Зайцевій нині непереливки – їй довелося відмовитися від свого розкішного життя, ресторанів, наркотиків та дорогих авто. Але існує дуже висока ймовірність, що вона до всього цього незабаром повернеться. А хто точно цього вже ніколи не матиме – так це ті шестеро пішоходів, яких вона на тротуарі переїхали своїм Лексусом.

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