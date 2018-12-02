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      Рома – Интер: прогноз букмекеров на матч чемпионата Италии

      8 Читати новину українською
      Рома – Интер: прогноз на матч
      Рома – Интер прогноз букмекеров

      В итальянской Серии А главным матчем выходных станет противостояние "Ромы" и "Интера". Эксперты из букмекерских контор дали свой прогноз на этот матч.

      "Интер" в этом сезоне закрепился в тройке лидеров и старается далеко не отпускать "Наполи" и "Ювентус". В свою очередь "Рома" серьезно отстала от группы лидеров, поэтому можно считать, что в гости к "римлянам" едет фаворит. Однако тот факт, что "Рома" играет на родном стадионе, выравнивает шансы клубов. Мнения букмекеров о фаворите матча разделились, что дополнительно свидетельствует о равенстве соперников.

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      Например, PariMatch дает на победу обеих команд одинаковый коэффициент – 2.65. Небольшое преимущество отдает хозяевам "Фаворит спорт". Их победу оценивают коэффициентом 2.67. Среди других букмекеров в победу "волков" верит только bet365, который дает на победу "Ромы" коэффициент 2.60 и betfair – 2.63. Возможно, что шансы столичного клуба малы из-за травм сразу нескольких важных игроков – Джеко, Ундер, Де Росси.

      "Фаворит спорт" оценивает возможность победы гостей из Милана коэффициентом 2.68. bet365 дает на победу "Интера" коэффициент 2.70. Меньше в успех подопечных Лучано Спаллетти верит betfair, давая коэффициент 2.75.

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      Ничью в матче букмекеры также оценили примерно одинаково. bet365 и betfair дают на такой исход коэффициент 3.40. PariMatch на ничейный исход дает коэффициент 3.50, а "Фаворит спорт" – 3.45.

      Напомним, матч "Рома" – "Интер" состоится в воскресенье, 2 декабря. Начало матча в 21:30. Обзор игры и видео голов – на сайте 24 Канала.

      Теги: Спорт Футбол
      Источник: 24 Канал
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