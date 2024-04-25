Без отца остались двое детей: на войне погиб участник Революции Достоинства Роман Панькевич

Война продолжает забирать лучших сыновей и дочерей Украины. На фронте погиб участник Революции Достоинства Роман Панькевич.

Жизнь воина оборвалась во время минометного обстрела под Красногоровкой Донецкой области. О смерти Героя сообщили в Сокальской городском совете.

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Погиб Роман Панькевич

С грустью сообщаем, что 19 апреля 2024 года в результате минометного обстрела под Красногоровкой Донецкой области погиб наш защитник Панькевич Роман Зиновьевич, 1980 года рождения, житель города Сокаль,

– сообщили в мэрии.

Там рассказали, что Роман был стрелком-гранатометчиком стрелкового отделения стрелкового взвода стрелковой роты воинской части А7271.

Погибший Герой Роман Панькевич / Фото из Facebook

Побратим погибшего воина Николай Коханивский рассказал, что у Романа остались двое детей и жена. Также он отметил, что Герой еще с 2014 года защищал Украину от российских оккупантов, он был бойцом добробата ОУН.

Он добавил, что Роман был активным участником Оранжевой революции и Революции Достоинства, внуком повстанца.

Прощание с воином состоится 26 апреля в 12:00 в Сокале на Львовщине, в греко-католическом храме Святых Петра и Павла.

Они отдали жизнь за Украину

В Михайловском Златоверхом соборе Киева 19 апреля попрощались с Павлом Петриченко. Он был младшим сержантом 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка и занимался аэроразведкой. Он был основателем инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк", организовывал акции в поддержку Сергея Стерненко и был активным участником Евромайдана.

На фронте погиб городской голова Лебедина Александр Бакликов. Он присоединился в ряды ВСУ в 2023 году. Жизнь Баклыкова оборвалась вблизи Новобахмутовки Покровского района Донецкой области.

28 марта во время ожесточенных боев в окрестностях села Терны Краматорского района, Донецкой области погиб воин из Рогатина Тарас Пришляк. В рядах 71-й отдельной егерской бригады защитник прошел бои за Ирпень, Чернигов и Бахмут.

также выражает соболезнования всем родным, близким и знакомым украинского защитника.