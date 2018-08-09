Роман Безус может продолжить карьеру в чемпионате Турции
Украинский хавбек "Сент-Трюйден" Роман Безус может продолжить карьеру в чемпионате Турции.
Турецкий "Бурсаспор" рассматривает возможность подписания украинского полузащитника Романа Безуса, сообщает Bursasporluyuz.org.
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Представители турецкого клуба просматривали экс-игрока сборной Украины в матче чемпионата Бельгии, в котором "Сент-Трюйден" сыграл вничью с "Генк" со счетом 1:1.
27-летний Безус выступает за Сент-Трюйден с лета 2016 года. Недавно украинец заявлял, что не уверен в своем будущем и может сменить клуб. В активе Безуса 11 поединков за национальную сборную Украины.
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Источник: 24 Канал
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