Украинский хавбек "Сент-Трюйден" Роман Безус может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

Турецкий "Бурсаспор" рассматривает возможность подписания украинского полузащитника Романа Безуса, сообщает Bursasporluyuz.org.

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Представители турецкого клуба просматривали экс-игрока сборной Украины в матче чемпионата Бельгии, в котором "Сент-Трюйден" сыграл вничью с "Генк" со счетом 1:1.

27-летний Безус выступает за Сент-Трюйден с лета 2016 года. Недавно украинец заявлял, что не уверен в своем будущем и может сменить клуб. В активе Безуса 11 поединков за национальную сборную Украины.

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