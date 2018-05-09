Роман Зозуля и Роман Безус назвали, кого они будут поддерживать в матче Динамо – Шахтер

Двое бывших игроков "Днепра" и "Динамо" Роман Зозуля и Роман Безус, которые сейчас выступают в иностранных чемпионатах, поделились своими эмоциями накануне финала Кубка Украины. Напомним, в этом матче сыграют киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер", а сама игра состоится на "Днепро Арене" 9 мая.

В комментариях под видео с маршем фанатов обеих команд по улицам Днепра, Зозуля спросил Безуса о том, за кого он будет болеть.

Читайте также: Анонс матча Динамо – Шахтер финала Кубка Украины

Впоследствии Зозуля заявил, что Безус будет болеть за полтавскую "Ворсклу", а сам он за "Днепр".

Стоит отметить, что Роман Зозуля свою профессиональную карьеру начинал именно в "Динамо", однако наибольшей славы получил, выступая на "Днепр". Сейчас он игрок испанского клуба "Альбасете". Что касается Романа Безуса, то воспитанник футбольного клуба «Кремень» себе славу заработал, выступая за полтавскую "Ворсклу". Оттуда он перебрался в "Динамо", однако стать игроком основы ему так и не удалось. Из Киева он перебрался в "Днепр". Сейчас выступает в чемпионате Бельгии за команду "Сент-Трюйдент".



Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram