Романтическая атмосфера и хорошая музыка: гости поделились эмоциями от Leopolis Jazz Fest 2018

Во Львове проходит джазовый фестиваль Leopolis Jazz Fest 2018. Организаторы в этом году подготовили слушателям особую программу: три сцены, куча открытых площадок и мастер-классы. Классический и модерновый джаз звучит особенно очаровательно в окружении старинных зданий города Льва.

Для Львова дождь и джаз – это уже традиционное сочетание. Впрочем, даже ливень не помешал любителям джаза наслаждаться музыкой в центре города. В эти дни их дресс-код – дождевики, теплая обувь, и зонт.

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"Вообще атмосфера такая романтическая, ведь немного тепло и хорошая музыка. Вообще никакой проблемы", – рассказала посетительница фестиваля Оксана.

Потому что традиция, потому что джаз, потому что Львов. Атмосферно,

– поделилась гостья Олеся.

А вот на площади Мицкевича желающих прокатиться с музыкой и спрятаться от дождя ежечасно ждет джазовый автобус. Он возит любителей джаза от центра города до пикниковой зоны недалеко от главной сцены. На этот раз для пассажиров играет львовская группа Dizzy Spell Hazz Band.



Джазовый автобус

Для пассажиров играет львовская группа Dizzy Spell Hazz Band

"Я каждый год приезжаю во Львов, и мне очень приятно здесь бывать. И каждый год я катаюсь в этом джаз-бусе", – отметила гостья из Одессы Евгения.

Ливень не помешал любителям джаза наслаждаться музыкой

В самом центре Львова есть уличные музыканты, мастер-классы и три главных сцены.

Самым молодым хедлайнером нынешнего фестиваля является 23-летний Джейкоб Кольер из Великобритании. Обладателя Grammy в мире музыки называют уникальным, потому что в свои 23 года он играет на множестве различных инструментов, имеет идеальный слух и постоянно экспериментирует со стилями музыки.