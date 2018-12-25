Роналду и Месси вместе со своими семьями забавно поздравили всех с Рождеством: фото
Звезды мирового футбола Лионель Месси и Криштиану Роналду решили поздравить всех с Католическим Рождеством.
Оба футболиста выложили в Instagram праздничные фотографии в кругу семьи с поздравлениями и пожеланиями счастливого Рождества.
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Месси сфотографировался в рождественской пижаме, которая была и на его детях. Роналду, тем временем, одел своих детей в костюм Санта Клауса, а сам решил примерить только колпак.
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Источник: 24 Канал
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