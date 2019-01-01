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      Роналду оценил шансы сборной Украины выйти на Евро-2020

      83 Читати новину українською
      Криштиану Роналду
      Криштиану Роналду

      Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду оценил группу сборной Португалии в отборочном турнире Евро-2020, где также выступит сборная Украины.

      В частности, португалец уверен, что за выход в финальную стадию будут бороться Португалия, Украина и Сербия.

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      В 2019 году я буду снова играть за сборную Португалии. В разговоре с президентом федерации мы решили, что меня не будут вызывать в первой половине сезона. Мне 33 года, я только переехал из одной страны в другую, в новый клуб. Думаю, это было лучшим решением для всех. В нашей группе в отборе к Евро-2020 есть три претендента на две путевки. Украина и Сербия также имеют амбиции сыграть в финальном раунде турнира. Остальные команды тоже попытаются создать трудности, было бы ошибкой считать, что они подарят нам очки,
      – цитирует Роналду Record.

      Напомним, сборная Украины в отборочном турнире чемпионата Европы-2020 сыграет в группе B, где ее соперниками будут сборные Португалии, Сербии, Литвы и Люксембурга.

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      Теги: Футбол Спорт Сборная Украины по футболу Криштиану Роналду Евро-2020
      Источник: 24 Канал
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