Роналду заявил о необходимости переименования Лиги чемпионов

После победы мадридского "Реала" в финале ЛЧ-2018 в Киеве игрок испанского клуба Криштиану Роналду заявил, что название Лига чемпионов УЕФА следует заменить на CR7 Champions League.

Об этом сообщает Marca.

Отметим, что CR – первые буквы имени и фамилии Роналду, а 7 – номер его футболке.

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Португалец отметил, что он выигрывал Лигу чемпионов уже 5 раз и снова стал лучшим бомбардиром турнира.

Согласно данным официального сайта УЕФА, Роналду во всех розыгрышах Лиги чемпионов забил 120 мячей.

Футболист отметил, что из "Реала" уходить не собирается, однако подробнее расскажет об этом в ближайшие дни.

Напомним, "Реал" стал победителем финального матча Лиги чемпионов, обыграв английский "Ливерпуль" со счетом 3:1.