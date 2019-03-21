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      Roshen снова горел в Киеве: фото и видео

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      Roshen снова горел в Киеве
      Roshen снова горел в Киеве / kiev.informator.ua

      В Киеве в районе Дарницкой площади подожгли еще один магазин Roshen. Неизвестные бросили бутылку с горючей смесью в здание.

      Пожар в магазине на проспекте Гагарина, 3 произошел вечером 20 марта, сообщили в ГСЧС.

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      Пожар потушили работники магазина еще до прибытия спасателей. В результате пожара никто не постражав.

      roshen пожежа київ магазин
      На проспекте Гагарина, 3 горел Roshen // Фото: "Информатор"

      київ пожежа магазин roshen
      На место пожара сразу приехали спасатели // Фото: ГСЧС

      Накануне на улице Крещатик неподалеку от Бессарабского рынка горело помещение магазина Roshen, а также в Оболонском районе столицы неизвестные подожгли здание магазина возле станции метро "Героев Днепра". Тогда полиция задержала 53-летнего мужчину.

      Магазин Roshen горел на проспекте Гагарина, 3 в Киеве: смотрите видео

      На Дарницкой площади в магазин Roshen бросили коктейль Молотова

      Опубліковано Информатор Киев Середа, 20 березня 2019 р.

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины ГСЧС Пожар Новости Киева
      Источник: 24 канал
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