Roshen снова горел в Киеве: фото и видео

В Киеве в районе Дарницкой площади подожгли еще один магазин Roshen. Неизвестные бросили бутылку с горючей смесью в здание.

Пожар в магазине на проспекте Гагарина, 3 произошел вечером 20 марта, сообщили в ГСЧС.

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Пожар потушили работники магазина еще до прибытия спасателей. В результате пожара никто не постражав.



На проспекте Гагарина, 3 горел Roshen // Фото: "Информатор"



На место пожара сразу приехали спасатели // Фото: ГСЧС

Накануне на улице Крещатик неподалеку от Бессарабского рынка горело помещение магазина Roshen, а также в Оболонском районе столицы неизвестные подожгли здание магазина возле станции метро "Героев Днепра". Тогда полиция задержала 53-летнего мужчину.

Магазин Roshen горел на проспекте Гагарина, 3 в Киеве: смотрите видео