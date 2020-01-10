Россия не считает Иран виновным в авиакатастрофе самолета МАУ

В Российской Федерации не видят оснований обвинять Иран в авиакатастрофе украинского самолета МАУ 8 января.

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков заявил, что сейчас нужно "дать возможность специалистам проанализировать ситуацию и сделать определенные выводы", сообщает ТАСС.

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Начинать какие-то игры по меньшей мере недостойно. Никаких оснований, я уверен, нет, чтобы на подобной стадии выступать с подобного рода громкими заявлениями,

– сказал он.

Заметим, что ранее в сети появились видео момента авиакатастрофы украинского самолета МАУ в Иране. На одном из них видно, как в самолет в небе что-то попадает, после чего он загорается. Впоследствии в СNN со ссылкой на свои источники заявили, что Иран сбил самолет МАУ двумя ракетами. Это ракеты класса земля-воздух (SA-15) российского производства.

В самолет МАУ могла попасть ракета Ирана: что об этом известно

Ранее в сети появились видео момента авиакатастрофы украинского самолета МАУ в Иране. На одном из них видно, как в самолет в небе что-то попадает, после чего он загорается. Впоследствии в СNN со ссылкой на свои источники заявили, что Иран сбил самолет МАУ двумя ракетами. Это ракеты класса земля-воздух (SA-15) российского производства.

Президент США Дональд Трамп заявил, что катастрофа самолета могла произойти по причине определенного внешнего влияния, но "нечаянно".

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, самолет сбила иранская ракета класса "земля-воздух", но это было непреднамеренно.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также заявил, что самолет нечаянно сбила ракета класса "земля-воздух", которую эту выпустили военно-воздушные силы Ирана.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что также получил такую же информацию, как другие мировые лидеры.

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Какие страны считают, что самолет МАУ сбили/ Инфографика 24 канала

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Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: коротко о главном

Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Самолет совершал рейс PS 752 Тегеран – Киев.

Важно! Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке.

Во время брифинга президент МАУ Евгений Дыхне сообщил, что самолет был исправен. Последнее техническое обслуживание самолет прошел 6 января 2020 года, то есть за два дня до авиакатастрофы в Иране.

По предварительным данным, авиакатастрофа произошла из-за неисправности двигателя. Однако до сих пор рассматривают несколько версий.



Версии авиакатастрофы самолета МАУ/ Инфографика 24 канала

На борту находилось 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Никто из них не выжил.

Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: полный список погибших пассажиров и членов экипажа



Погибшие украинцы в авиакатастрофе самолета МАУ/ Инфографика 24 канала