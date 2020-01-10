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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Россия не считает Иран виновным в авиакатастрофе самолета МАУ

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      Россия выразила свою позицию относительно авиакатастрофы самолета МАУ / Getty Images

      В Российской Федерации не видят оснований обвинять Иран в авиакатастрофе украинского самолета МАУ 8 января.

      Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков заявил, что сейчас нужно "дать возможность специалистам проанализировать ситуацию и сделать определенные выводы", сообщает ТАСС.

      Важно: Украинский самолет разбился в Иране, погибли 176 человек: последние новости, фото, видео

      Начинать какие-то игры по меньшей мере недостойно. Никаких оснований, я уверен, нет, чтобы на подобной стадии выступать с подобного рода громкими заявлениями,
      – сказал он.

      Заметим, что ранее в сети появились видео момента авиакатастрофы украинского самолета МАУ в Иране. На одном из них видно, как в самолет в небе что-то попадает, после чего он загорается. Впоследствии в СNN со ссылкой на свои источники заявили, что Иран сбил самолет МАУ двумя ракетами. Это ракеты класса земля-воздух (SA-15) российского производства.

      В самолет МАУ могла попасть ракета Ирана: что об этом известно

      Ранее в сети появились видео момента авиакатастрофы украинского самолета МАУ в Иране. На одном из них видно, как в самолет в небе что-то попадает, после чего он загорается. Впоследствии в СNN со ссылкой на свои источники заявили, что Иран сбил самолет МАУ двумя ракетами. Это ракеты класса земля-воздух (SA-15) российского производства.

      • Президент США Дональд Трамп заявил, что катастрофа самолета могла произойти по причине определенного внешнего влияния, но "нечаянно".
      • Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, самолет сбила иранская ракета класса "земля-воздух", но это было непреднамеренно.
      • Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также заявил, что самолет нечаянно сбила ракета класса "земля-воздух", которую эту выпустили военно-воздушные силы Ирана.
      • Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что также получил такую же информацию, как другие мировые лидеры.

      К теме: Самолет МАУ в Иране могли сбить ракетой с секретной базы, – Bellingcat

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      Какие страны считают, что самолет МАУ сбили/ Инфографика 24 канала

      Обратите внимание: В сети воссоздали авиакатастрофу самолета МАУ в Иране: видео

      Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: коротко о главном

      Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Самолет совершал рейс PS 752 Тегеран – Киев.

      Важно! Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке.

      Во время брифинга президент МАУ Евгений Дыхне сообщил, что самолет был исправен. Последнее техническое обслуживание самолет прошел 6 января 2020 года, то есть за два дня до авиакатастрофы в Иране.

      По предварительным данным, авиакатастрофа произошла из-за неисправности двигателя. Однако до сих пор рассматривают несколько версий.

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      Версии авиакатастрофы самолета МАУ/ Инфографика 24 канала

      На борту находилось 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Никто из них не выжил.

      Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: полный список погибших пассажиров и членов экипажа

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      Погибшие украинцы в авиакатастрофе самолета МАУ/ Инфографика 24 канала

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Новости Украины Конфликт между США и Ираном Авиакатастрофа МАУ в Иране Иран авиация Жертвы Новости России МАУ Оружие Украина – Россия
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