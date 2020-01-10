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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Росія не вважає Іран винним у авіакатастрофі літака МАУ

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      Росія висловила свою позицію щодо авіакатастрофи літака МАУ / Getty Images

      У Російській Федерації не бачать підстав звинувачувати Іран у авіакатастрофі українського літака МАУ 8 січня.

      Заступник міністра закордонних справ Російської Федерації Сергій Рябков заявив, що зараз потрібно "дати можливість фахівцям проаналізувати ситуацію і зробити певні висновки", повідомляє ТАСС.

      Важливо: Український літак розбився в Ірані, загинуло 176 людей: останні новини, фото, відео

      Починати якісь ігри щонайменше негідно. Ніяких підстав, я впевнений, немає, щоб на подібній стадії виступати з подібного роду гучними заявами,
      – сказав він.

      Зауважимо, що раніше у мережі з'явилися відео моменту авіакатастрофи українського літака МАУ в Ірані. На одному з них видно, як у літак в небі щось влучає, після чого він спалахує. Згодом у СNN з посиланням на свої джерела заявили, що Іран збив літак МАУ двома ракетами. Це ракети класу земля-повітря (SA-15) російського виробництва.

      Літак МАУ могла збити ракета Ірану: що про це кажуть світові лідери

      • Президент США Дональд Трамп заявив, що катастрофа літака могла статися через певний зовнішній вплив, але "ненавмисно".
      • Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, літак збила іранська ракета класу "земля-повітря", але це було ненавмисно.
      • Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон також заявив, що літак ненавмисно збила ракета класу "земля – повітря", яку цю випустили військово-повітряні сили Ірану.
      • Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив, що також отримав таку ж інформацію, як інші світові лідери.

      До теми: Літак МАУ в Ірані могли збити ракетою із секретної бази, – Bellingcat

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      Які країни вважають, що літак МАУ збили/ Інфографіка 24 каналу

      Зверніть увагу: У мережі відтворили авіакатастрофу літака МАУ в Ірані: відео

      Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: коротко про головне

      Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Літак здійснював рейс PS 752 Тегеран – Київ.

      Важливо! Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку.

      Під час брифінгу президент МАУ Євгеній Дихне повідомив, що літак був справним. Останнє технічне обслуговування літак пройшов 6 січня 2020 року, тобто за два дні до авіакатастрофи в Ірані.

      За попередніми даними, авіакатастрофа сталася через несправність двигуна. Однак досі розглядають декілька версій.

      авіакатастрофа мау іран причини трагедії
      Версії авіакатастрофи літака МАУ/ Інфографіка 24 каналу

      На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Ніхто із них не вижив.

      Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: повний список загиблих пасажирів та членів екіпажу

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      Загиблі українці в авіакатастрофі літака МАУ/ Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Авіакатастрофа МАУ в Ірані авіація Новини політики Іран МАУ Конфлікт між США та Іраном Жертви Новини Росії Україна – Росія Зброя
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