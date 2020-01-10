Росія не вважає Іран винним у авіакатастрофі літака МАУ

У Російській Федерації не бачать підстав звинувачувати Іран у авіакатастрофі українського літака МАУ 8 січня.

Заступник міністра закордонних справ Російської Федерації Сергій Рябков заявив, що зараз потрібно "дати можливість фахівцям проаналізувати ситуацію і зробити певні висновки", повідомляє ТАСС.

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Починати якісь ігри щонайменше негідно. Ніяких підстав, я впевнений, немає, щоб на подібній стадії виступати з подібного роду гучними заявами,

– сказав він.

Зауважимо, що раніше у мережі з'явилися відео моменту авіакатастрофи українського літака МАУ в Ірані. На одному з них видно, як у літак в небі щось влучає, після чого він спалахує. Згодом у СNN з посиланням на свої джерела заявили, що Іран збив літак МАУ двома ракетами. Це ракети класу земля-повітря (SA-15) російського виробництва.

Літак МАУ могла збити ракета Ірану: що про це кажуть світові лідери

Президент США Дональд Трамп заявив, що катастрофа літака могла статися через певний зовнішній вплив, але "ненавмисно".

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, літак збила іранська ракета класу "земля-повітря", але це було ненавмисно.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон також заявив, що літак ненавмисно збила ракета класу "земля – повітря", яку цю випустили військово-повітряні сили Ірану.

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив, що також отримав таку ж інформацію, як інші світові лідери.

До теми: Літак МАУ в Ірані могли збити ракетою із секретної бази, – Bellingcat



Які країни вважають, що літак МАУ збили/ Інфографіка 24 каналу

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Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: коротко про головне

Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Літак здійснював рейс PS 752 Тегеран – Київ.

Важливо! Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку.

Під час брифінгу президент МАУ Євгеній Дихне повідомив, що літак був справним. Останнє технічне обслуговування літак пройшов 6 січня 2020 року, тобто за два дні до авіакатастрофи в Ірані.

За попередніми даними, авіакатастрофа сталася через несправність двигуна. Однак досі розглядають декілька версій.



Версії авіакатастрофи літака МАУ/ Інфографіка 24 каналу

На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Ніхто із них не вижив.

Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: повний список загиблих пасажирів та членів екіпажу



Загиблі українці в авіакатастрофі літака МАУ/ Інфографіка 24 каналу