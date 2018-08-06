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Роскошная Бейонсе в цветах украсила обложку глянца: яркие фото

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Бейонсе
Бейонсе / Vogue

Американская певица Бейонсе снялась для обложки сентябрьского номера глянцевого журнала Vogue.

Интересно, что главный редактор глянца Анна Винтур позволила Бейонсе стать не только звездой журнала, но и полностью контролировать написание материала.

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Фотографом Бейонсе выбрала 23-летнего Тайлера Митчелла, который уже снимал рекламные кампании для Marc Jacobs и Givenchy. Митчел – первый темнокожий фотограф, который снимал обложку Vogue за все 126 лет существования журнала.

Бейонсе рассказала, что для фотосессии нанесла легкий макияж и пыталась выглядеть естественно.

По моему мнению, это очень важно для женщин и мужчин ценить красоту своего настоящего тела. Вот почему я отказалась от парика и нарощенных волос и использовала минимум макияжа для этой съемки,
– рассказала Бейонсе изданию Vogue.

Бейонсе

Кроме того, певица призналась о жизненных трудностях.

"Я проходила ад и возвращалась обратно. Я сталкивалась с предательством. У меня были трудности в деловых партнерских отношениях, а также и в личных. И они все оставили мне ощущение заброшенности, потери и уязвимости. После я научилась смеяться с этого и перерастать", – отметила Бейонсе.

Бейонсе

36-летняя Бейонсе заявила, что теперь она чувствует себя красивее и сексуальнее, чем это было когда-то

Бейонсе

Заметим, что новый сентябрьский номер Vogue появится на прилавках магазинов 14 августа.

Бейонсе

Бейонсе

Бейонсе

Бейонсе

Бейонсе

Бейонсе

Бейонсе
Бейонсе / Vogue

Теги: Музыка LifeStyle Бейонсе
Источник: 24 Канал
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