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Роскошная Эмили Ратажковски понежилась на пляже Карибского моря: пикантные фото

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Эмили Ратажковски отдыхала на пляже Ямайки
Эмили Ратажковски отдыхала на пляже Ямайки

Известная американская модель и актриса Эмили Ратажковски позагарала на Ямайке. Островная страна в Карибском море запомнится манекенщицы яркими снимками.

Эмили Ратажковски активно ведет блог в социальной сети Instagram. Ежедневно она публикует фотографии из своей жизни, съемок и отдыха. Звезда гордится своими аппетитными формами, поэтому не стесняется позировать даже обнаженной.

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Так, Эмили Ратажковски поделилась с подписчиками кадрами с солнечного отдыха в островной стране Ямайка. Манекенщица загорала на скалистом пляже и примерила минимум три купальника. Как всегда, Эмили Ратажковски выглядела роскошно, демонстрируя идеально стройную фигуру.

Известно, что остановилась американская модель в Rockhouse Hotel, на побережье Карибского моря. Один день отдыха в отеле стоит от 400 долларов. Эмили Ратажковски поехала на Ямайку в сопровождении своего супруга – продюсера и актера Себастьяна Бор-Макларда.

Mornings in paradise

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)


Емілі Ратажковскі на відпочинку


Сексуальна Емілі Ратажковскі


Модель Емілі Ратажковскі


Эмили Ратажковски на отдыхе

Теги: LifeStyle отдых Эмили Ратажковски Мода
Источник: 24 Канал
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