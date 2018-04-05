Роскошная Эмили Ратажковски понежилась на пляже Карибского моря: пикантные фото

Известная американская модель и актриса Эмили Ратажковски позагарала на Ямайке. Островная страна в Карибском море запомнится манекенщицы яркими снимками.

Эмили Ратажковски активно ведет блог в социальной сети Instagram. Ежедневно она публикует фотографии из своей жизни, съемок и отдыха. Звезда гордится своими аппетитными формами, поэтому не стесняется позировать даже обнаженной.

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Так, Эмили Ратажковски поделилась с подписчиками кадрами с солнечного отдыха в островной стране Ямайка. Манекенщица загорала на скалистом пляже и примерила минимум три купальника. Как всегда, Эмили Ратажковски выглядела роскошно, демонстрируя идеально стройную фигуру.

Известно, что остановилась американская модель в Rockhouse Hotel, на побережье Карибского моря. Один день отдыха в отеле стоит от 400 долларов. Эмили Ратажковски поехала на Ямайку в сопровождении своего супруга – продюсера и актера Себастьяна Бор-Макларда.

Допис, поширений Inamorataswim (@inamorataswim) 5 Кві 2018 р. о 6:10 PDT

Mornings in paradise Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata) 4 Кві 2018 р. о 12:07 PDT

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata) 4 Кві 2018 р. о 10:45 PDT



Емілі Ратажковскі на відпочинку



Сексуальна Емілі Ратажковскі



Модель Емілі Ратажковскі



Эмили Ратажковски на отдыхе