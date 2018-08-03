Роскошная Моника Беллуччи в новой коллекции Cartier снялась для глянца: фото

Легендарная итальянская киноактриса Моника Беллуччи снялась в новой фотосессии для августовского номера бразильского глянцевого журнала l'officiel.

Номер посвящен новой коллекции французского ювелирного бренда Cartier.

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53-летняя Моника Беллуччи позировала в объективе известного английского фотографа Мэттью Брукса. Актриса представила украшения из новой коллекции Coloratura, которую презентовали накануне в рамках недели моды Haute Couture в Париже.

На снимках Беллуччи изображена в разных образах: деловые, вечерние и другие. Дополняют look итальянки браслеты, серьги, кольца и колье от Cartier.



Моника Беллуччи для L'Officiel / Все фото – Меттью Брукс