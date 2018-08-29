Роскошный особняк Avicii в Лос-Анджелесе тайно продали: детали

Дом погибшего ди-джея Avicii в Лос-Анджелесе тайно продали за 17,5 миллионов долларов. Пока неизвестно, кто стал новым владельцем роскошного поместья.

Прошло 4 месяца со времени жуткого известия о смерти музыканта и ди-джея Avicii. Загадочная и внезапная гибель звезды стала настоящим шоком для всего мира. В течение 2 месяцев правоохранители расследовали смерть музыканта, после чего 10 июня родственники смогли похоронить ди-джея. Церемония была закрытой и прошла в родном для артиста Стокгольме.

Хоть и прошло немало времени со дня смерти Avicii, серия загадочных новостей относительно музыканта продолжается. В Лос-Анджелесе кто-то тайно продал имение покойного ди-джея за 17,5 миллионов долларов, сообщили журналисты The Daily Mail.

Допис, поширений Avicii (@avicii) 10 Сер 2017 р. о 7:00 PDT

По информации СМИ, музыкант приобрел дом в 2013 году. Тогда Avicii находился на пике своей славы, а его песни "Wake Me Up" и "Hey Brother" звучали на всех радиостанциях мира. Поэтому ди-джей с легкостью отдал за особняк в Лос-Анджелесе 15,5 миллионов долларов.

Пока в сети есть только несколько фото роскошной виллы Avicii. Известно, что дом имеет большую террасу, сделанную из стекла. В конце зоны отдыха музыкант поставил фортепиано, снимки которого частенько появлялись в его блоге.

Допис, поширений Avicii (@avicii) 18 Гру 2017 р. о 11:27 PST

Допис, поширений Avicii (@avicii) 1 Гру 2017 р. о 9:18 PST

Допис, поширений Avicii (@avicii) 4 Кві 2018 р. о 12:55 PDT

Допис, поширений Avicii (@avicii) 16 Січ 2018 р. о 9:57 PST

Допис, поширений Avicii (@avicii) 14 Січ 2018 р. о 10:54 PST

Напомним, что 20 апреля СМИ взорвались новостью: в Омане нашли мертвым одного из самых известных ди-джеев и музыкальных продюсеров Avicii. Впоследствии трагическую информацию подтвердил пресс-секретарь знаменитости. На время смерти ди-джею было всего 28 лет. 26 апреля семья Avicii сделала публичное заявление о его смерти и намекнула на то, что музыкант самовольно ушел из жизни.