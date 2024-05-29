Зеленский намекнул, что Россия получает оружие не только от Ирана и КНДР
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что украинской разведке известно, что не только Иран и Северная Корея предоставляют России вооружение, которое страна-агрессор использует для войны против Украины. По его словам, сегодня россиянам открыто поставляются ракеты и дроны от Ирана, а также артснаряды и ракеты от КНДР.
Об этом украинский лидер заявил во время пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Александром де Кроо в Брюсселе во вторник, 28 мая, пишет 24 Канал. Он объяснил, что есть вещи, о которых публично не говорят, пока не будет 100% фактов о поставках от той или иной страны для россиян.
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"Есть некоторые вещи, о которых мы публично не говорим, но мы видим эти поставки. Видим от наших разведок и не говорим, пока не будет 100% фактов о поставках от того или иного государства российскому злу", – отметил Владимир Зеленский.
Сотрудничество России с Ираном: последние новости
- Эксперт Bild по анализу открытых данных Юлиан Репке написал, что Иран поставил России новые авиабомбы для ударов по Украине. Иранский беспилотник Qods Mohajer-6, который разбился в Курской области, нес на борту новые иранские управляемые авиабомбы Qaem-5. В самом Иране их поставили на вооружение только в 2019 году.
- Отмечается, что, очевидно, дрон должен был атаковать Сумскую область, но по неизвестной причине упал. Ранее российские захватчики не применяли подобные управляемые авиабомбы. А значит, это означает, что их использование свидетельствует о "новом уровне" военного сотрудничества между Тегераном и Москвой.
- Россия наращивает производство разработанных Ираном разведывательных и ударных дронов, используя китайские компоненты, африканскую рабочую силу и логистические сети. Известно, что российский завод беспилотников в специальной экономической зоне "Алабуга" в Татарстане планирует выпускать 6 тысяч ударных беспилотников типа "Шахед" в год.