Зеленский намекнул, что Россия получает оружие не только от Ирана и КНДР

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что украинской разведке известно, что не только Иран и Северная Корея предоставляют России вооружение, которое страна-агрессор использует для войны против Украины. По его словам, сегодня россиянам открыто поставляются ракеты и дроны от Ирана, а также артснаряды и ракеты от КНДР.

Об этом украинский лидер заявил во время пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Александром де Кроо в Брюсселе во вторник, 28 мая, пишет 24 Канал. Он объяснил, что есть вещи, о которых публично не говорят, пока не будет 100% фактов о поставках от той или иной страны для россиян.

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"Есть некоторые вещи, о которых мы публично не говорим, но мы видим эти поставки. Видим от наших разведок и не говорим, пока не будет 100% фактов о поставках от того или иного государства российскому злу", – отметил Владимир Зеленский.

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