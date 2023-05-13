Демилитаризация России: оккупанты потеряли Су-34, который атакует Украину управляемыми авиабомбами

Россияне потеряли многоцелевой тактический истребитель-бомбардировщик Су-34. Его враг использовал для атак управляемыми авиационными бомбами по территории Украины и линии фронта.

Об этом, опираясь на фото из открытых источников, в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт Андрей Крамаров. Он отметил еще одну потерю россиян – крупный транспортный вертолет Ми-8.

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Отработала российская ПВО

Андрей Крамаров проанализировал видео в сети и отметил, что по Ми-8 "прилетает ракета, после чего он падает". Военный эксперт пока придерживается версии, что это могла быть работа российской ПВО.

Потому что много у них сейчас летает разного размера и с разной скоростью БПЛА. И соответственно, их система ПВО также находится в таком состоянии повышенной боевой готовности. У них с этим проблема. Они очень часто по этим целям не попадают, или делают пуски и слишком поздно их видят,

– отметил спикер.

Он предположил определенную схему, при которой могло произойти падение сегодняшней техники.

"Мог быть сначала пролет определенных БПЛА по этой территории. После чего дали боевую готовность на ЗРК. И эти комплексы, не предупредив своих пилотов, не включивших маячок свой-чужой, начали отрабатывать", – предположил Крамаров.

Андрей Крамаров о падении вертолетов в России: смотреть видео

4 цели в день

Военный эксперт иронически отметил, что у России сегодня урожайный день. Ведь кроме двух указанных вертолетов есть информация о еще 2.

"Есть информация о втором Ми-8 и некоторые российские пропагандисты начинают говорить, что еще и штурмовик у них "упал". Очень хорошая статистка. Можно только отлично поставить их системе ПВО. 4 цели за один день – очень урожайно", – сказал Крамаров.

"Падение" истребителей в России: что известно

Утром 13 мая в Брянской области упал российский вертолет. Судя по кадрам, это мог быть Ми-8. Предварительно пропагандисты сообщили, будто загорелся двигатель. Впрочем, российские телеграмм-каналы писали о работе ПВО. Впоследствии стало известно о падении еще одного вертолета.

Пилоты и экипаж вертолетов погибли. По предварительной информации, на борту Ми-8 было 2 пилота. Россияне начали искать виновных и пришли к выводу, что это не ПВО, а "диверсанты".

Официально российские пропагандистские власти пока не комментировали инциденты. А вот местным стало тревожно – у них началась настоящая депрессия.

В Офисе Президента Украины отметили, что в России началась "контрСВО". Михаил Подоляк предположил, что в дальнейшем она будет только нарастать.

В настоящее время российские спецслужбы проверяют информацию о ликвидации четвертой единицы авиации. В пропагандистских телеграмм-каналах пишут, что это может быть истребитель Су-35.