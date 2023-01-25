Карма в действии: в России горела церковь, где Кирилл благословлял оккупантов на войну против Украины

В российском Кирове загорелась Феодоровская церковь. Именно в ней благословляли оккупантов перед их походом на войну против Украины.

Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал. Напомним, что 24 февраля 2022 года патриарх Кирилл цинично призвал российских военных к войне, мол, они должны быть готовы "защищать свой народ".

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В России горела церковь

Как стало известно, в Кирове горела Феодоровская церковь. Там "крестили" захватчиков перед их вторжением в Украину.

Судя по опубликованным кадрам, был полностью разрушен главный купол и барабан церкви, разбиты стекла на окнах и повреждено ограждение.

Что ж, карма действует.

Последствия пожара в российской церкви / фото росСМИ

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