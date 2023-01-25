Карма в действии: в России горела церковь, где Кирилл благословлял оккупантов на войну против Украины
25 января 2023, 09:00Читати новину українською
В российском Кирове загорелась Феодоровская церковь. Именно в ней благословляли оккупантов перед их походом на войну против Украины.
Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал. Напомним, что 24 февраля 2022 года патриарх Кирилл цинично призвал российских военных к войне, мол, они должны быть готовы "защищать свой народ".
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В России горела церковь
Как стало известно, в Кирове горела Феодоровская церковь. Там "крестили" захватчиков перед их вторжением в Украину.
Судя по опубликованным кадрам, был полностью разрушен главный купол и барабан церкви, разбиты стекла на окнах и повреждено ограждение.
Что ж, карма действует.
Последствия пожара в российской церкви / фото росСМИ
Как горела российская церковь: смотрите видео
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