Массированные удары по энергетике: Россия атаковала подстанции Укрэнерго и теплостанции ДТЭК

11 апреля 2024, 10:56
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Оккупанты 11 апреля нанесли массированный комбинированный удар по территории Украины, запустив ракеты разных типов и дроны-камикадзе типа "Шахед" Враг цинично целился по энергетической инфраструктуре и, к сожалению, есть повреждения.

Об этом сообщают в ДТЭК и Укрэнерго. В целом враг использовал 82 различных средства воздушного нападения.

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Оккупанты продолжают бить по энергетике

В ДТЭК сообщили, Россия атаковала две теплоэлектростанции во время массированной атаки 11 апреля. Известно о серьезных повреждениях оборудования предприятий.

После окончания атаки энергетики оперативно начали ликвидацию последствий и восстановление работы оборудования. По предварительной информации, обошлось без пострадавших,
– сообщили в ДТЭК.

Обратите внимание! С начала полномасштабного вторжения враг почти 170 раз обстрелял теплоэлектростанции ДТЭК.

В Укрэнерго добавили, что 11 апреля оккупанты снова массированно атаковали энергетическую инфраструктуру страны. Так, вражескими ракетами и дронами были повреждены подстанции и объекты генерации в 5 областях:

  • Харьковской,
  • Запорожской,
  • Одесской,
  • Киевской,
  • Львовской.

В частности, самая сложная ситуация в Харьковской области. В ОВА ранее сообщали, что в городе было зафиксировано около 10 прилетов. Сейчас в области ввели аварийные графики отключения света. В городе не работает метро – только как укрытие.

Также есть повреждения во Львовской области – там оккупанты ударили по подстанции и газовому объекту.

Массированная атака 11 апреля: главное

  • Вечером 10 апреля оккупанты начали атаковать Украину, запустив дроны-камикадзе типа "Шахед". Враг запускал их с 2 направлений – Приморско-Ахтарская и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму. В целом Россия запустила 40 "Шахедов", 39 из которых – сбили силы и средства ПВО.
  • Также враг атаковал ракетами. Россияне запустили всего 42 ракеты, среди которых крылатые Х-101/Х-555, аэробаллистические "Кинжал", зенитные С-300 и авиационные Х-59. Силы ПВО смогли сбить только 18 ракет.
  • Владимир Зеленский, комментируя массированную атаку, отметил, что Украина нуждается в большем количестве систем ПВО для защиты от российских ракет и беспилотников. Он призвал партнеров усилить помощь, ведь "если российские ракеты будут бить по решимости партнеров, то это будет глобальным разрешением на террор".

Автор: Анжеліка Байбак