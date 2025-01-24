Оккупанты обстреливают и штурмуют Часов Яр, – ОТУ "Луганск" о ситуации в городе

Россияне пытаются захватить Часов Яр, инфраструктура которого уже почти уничтожена. За сутки враги 134 раза обстреляли этот напрмямок из артиллерии. Дважды оккупанты пытались осуществить штурм.

Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на заявление спикера ОТГ "Луганск" Дмитрия Запорожца в эфире телеканала Мы – Украина.

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Россияне штурмуют позиции ВСУ возле Часового Яра

По словам Дмитрия Запорожца, враг штурмует в направлении города и обстреливает его районы различными типами вооружения.

По состоянию на начало января, ситуация в Часовом Яру была стабильна. Тогда россияне пытались перемещаться через трубы к коллектору недалеко от города.

Уже 21 января, вероятно, с целью скрыть уничтожение личного состава, россияне подожгли этот коллектор. Вследствие этого пожар продолжался около 5 часов.

В тот же день враги потерпели неудачу при попытке закрепиться в Часовом Яру. Они стремились захватить территорию огнеупорного завода и окончательно здесь закрепиться, но столкнулись с сопротивлением ВСУ. В районе предприятия продолжались стрелковые бои.

Для чего оккупанты хотят захватить Часов Яр

С Часового Яра виднеется дорога дорогу в сторону Славянско-Краматорской агломерации. С этого места можно следить за ситуацией на прилегающей территории, поэтому город является стратегическим для обеих сторон.