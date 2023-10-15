Запас безумно большой, – военный эксперт объяснил опасность от российских КАБ
Российские оккупанты активно используют управляемые авиабомбы для атак по Украине, в частности, на Херсон. У врага огромный запас авиабомб еще с советских времен.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Андрей Крамаров. По его словам, захватчики активно использовали управляемые авиабомбы перед началом наступления на Авдеевку.
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"Есть проблема, фактически на этот КАБ превращается, например, старая авиационная 500-килограммовая бомба ФАБ-500. К ней устанавливается специальный модуль. А запас обычных фугасных авиабомб безумно большой еще с советских времен. Его можно использовать еще довольно долго", – заметил он.
ВСУ нужна авиация
Андрей Крамаров отметил, что для того, чтобы защитить пограничные и прифронтовые населенные пункты, украинским защитникам нужна авиация. Пока у ВСУ не будет мощной авиации, такие авиаудары со стороны России будут продолжаться.
Против них нам будет достаточно трудно противодействовать, потому что российские пилоты совершают это бомбометание с предельно дальних расстояний. Как правило, расстояние от цели в 60 – 70 км. К сожалению, нашей тактической авиации будет тяжело отработать на такие дальности,
– объяснил он.
Кроме того, когда оккупанты видят украинскую тактическую авиацию, покидают зону выполнения боевых задач. Враг может видеть самолеты ВСУ раньше.
Крамаров о российских управляемых авиабомбах: смотрите видео
Россия атакует Украину управляемыми авиабомбами
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