Россия бьет ракетами и "Шахедами": в Украине вводят экстренные отключения света

Из-за очередной атаки на энергосистему Украины в нескольких областях вводятся экстренные отключения света. По состоянию на утро энергетика продолжает оставаться под прицелом агрессора.

Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на министра энергетики Германа Галущенко. Для минимизации рисков оператор системы передачи срочно применяет меры экстренных ограничений электроэнергии. Как только будет позволять ситуация с безопасностью, будут уточняться последствия.