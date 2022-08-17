Российский оппозиционный политик рассказал, чего больше всего боится кремль

путин не объявляет общей мобилизации, потому что боится, что россияне будут протестовать. Власти россии даже начинают страховать жизнь чиновников на случай бунтов.

Про це для 24 каналу сказав російський опозиційний політик Дмитро Гудков. Він зазначив, що влада в Росії почувається невпевнено.

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"Вони, звичайно, дуже бояться протестів. Однак демократи та лібералам простіше поїхати, піти у внутрішню чи зовнішню міграцію. Найбільше кремль боїться протесту Уралвагонзаводу чи різних гірких усяких, які фанатично підтримують агресію і хочуть воювати. Таких людей дуже багато й багато воювати. вдасться", – сказав Гудков.

Шанувальники кремля стають його ворогами

По словам Гудкова, за последние годы кремль всем вложил в голову одно простое мнение – если хотите что-то изменить, то не нужно выходить на мирный протест. Он отметил, что работает только сила.

В этом нет ничего хорошего. Кремль сам подталкивает людей к радикальным протестам, на которые придут люди, которые применят силу к власти. На самом деле люди ненавидят власть. Мы же видим, как Горкин еще 8 лет назад целовался с путинским режимом, а сегодня является одним из его критиков,

– считает Гудков.

Он добавил, что горькин неуправляем и будет говорить то, что считает нужным.

Кстати, российских либералов возмутил призыв Зеленского.

Обратите внимание – Гудков о российских протестах: смотрите видео

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